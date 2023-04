Due neonati turchi restituiti alle famiglie dopo il terremoto. Una è Gizem, la bambina di 3 mesi che sembrava rimasta sola (Di martedì 4 aprile 2023) Una storia a lieto fine. Quella di Gizem – «mistero» in turco -, la neonata di tre mesi e mezzo salvata dalle macerie del terremoto del 6 febbraio scorso in turchia e Siria. Secondo i media turchi, la bimba ha ritrovato la sua famiglia dopo 54 giorni dal suo recupero e un esame del Dna che ha consentito di individuare i genitori. Vetin Begdas, Gizem è il suo soprannome, era stata salvata dai soccorritori nella provincia meridionale di Hatay, 128 ore dopo la scossa di magnitudo 7,7 della notte tra il 5 e il 6 febbraio. Era stata portata in ospedale per essere sottoposta a cure mediche e dopo quasi due mesi la madre, Yasemin Begdas, ha finalmente potuto riabbracciarla. «Uno dei compiti più inestimabili ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Una storia a lieto fine. Quella di– «mistero» in turco -, la neonata di tree mezzo salvata dmacerie deldel 6 febbraio scorso ina e Siria. Secondo i media, la bimba ha ritrovato la sua famiglia54 giorni dal suo recupero e un esame del Dna che ha consentito di individuare i genitori. Vetin Begdas,è il suo soprannome, era stata salvata dai soccorritori nella provincia meridionale di Hatay, 128 orela scossa di magnitudo 7,7 della notte tra il 5 e il 6 febbraio. Era stata portata in ospedale per essere sottoposta a cure mediche equasi duela madre, Yasemin Begdas, ha finalmente potuto riabbracciarla. «Uno dei compiti più inestimabili ...

