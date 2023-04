Due gol e tre espulsi | Juve-Inter 1-1 | semifinale di Coppa Italia infuocata

(Di martedì 4 aprile 2023) Finale a nervi tesissimi inntus-: ladi andata difinisce 1-1, con due gol e treoni negli ultimi 15 minuti. Allo Stadium nel primo tempo parte meglio lache sfiora il vantaggio con Di Maria: gran parata di Handanovic. L'risponde con una punizione di Dimarco parata da Perin ma il portiere dellasi esalta su conclusione di Brozovic. Nella ripresa, l'fa la partita e attacca, Mkhitaryan va vicino al vantaggio ma manda di un soffio a lato, quindi il colombiano Cuadrado riceve un buon pallone sul secondo palo e in diagonale batte Handanovic. Sembra fatta per gli uomini di Allegri, ma in un finale convulso Bremer commette fallo di mano in area: calcio di rigore ...

I Blues, guidati per la prima volta da Bruno Saltor, lasciano il campo con l'amaro in bocca, dopoannullati dal Var. CHELSEA - LIVERPOOL 0 - 0 Dopo il k.o. per 4 - 1 contro il City, Klopp ...A ridosso dell'intervallo gli ospiti creano altrepallenel giro di pochi istanti : prima Bremer interviene provvidenzialmente in scivolata sul mancino di Dimarco, poi D'Ambrosio non inquadra ...La prima dellesemifinali di Coppa Italia finisce in parità: tutto rimandato alla gara di ritorno di San Siro in programma il 26 aprile. LE SCELTE Partenza a ritmi lenti. Allegri si affida al ...

Il pronostico di Cassano: “Il Napoli darà minimo due gol di scarto al Milan in Champions" Tutto Napoli

Sognare la Champions, grazie ai gol dei teenagers. Il Brighton di Roberto De Zerbi non si ferma più e vince anche in casa del Bournemouth con le reti di due ragazzi nati nel 2004. Ferguson ed Enciso ...Editoriale di Raimondo De Magistris Se gli ultimi Scudetti sono arrivati con Mourinho e Conte, perché Inzaghi Senza Champions pagherà per tutti ma il vero problema è Zhang: da due anni la sua è una ...