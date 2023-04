Dua Lipa sarà nel film di Barbie, il debutto a sorpresa da attrice con Margot Robbie (Di martedì 4 aprile 2023) Tra i nuovi nomi del cast di Barbie, annunciati a sorpresa oggi 4 aprile, spicca quello di una nota cantante inglese: Dua Lipa. Nello specifico interpreterà Barbie Sirena nel film della bambola Mattel diretto da Greta Gerwig. Ad annunciarlo è Barbie Movie che ha diffuso sui social i poster degli attori. E con parrucca e costume blu elettrico non è passata inosservata la presenza della cantante di One Kiss. «Questa Barbie è una sirena», recita la didascalia. La notizia arriva dopo mesi di rumour su chi ci sarebbe stato nel cast del film, che uscirà al cinema negli Stati Uniti il 21 luglio. E, fa sapere Rolling Stones, Dua Lipa ha registrato anche alcune tracce per la colonna sonora del film. A interpretare l’iconica ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Tra i nuovi nomi del cast di, annunciati aoggi 4 aprile, spicca quello di una nota cantante inglese: Dua. Nello specifico interpreteràSirena neldella bambola Mattel diretto da Greta Gerwig. Ad annunciarlo èMovie che ha diffuso sui social i poster degli attori. E con parrucca e costume blu elettrico non è passata inosservata la presenza della cantante di One Kiss. «Questaè una sirena», recita la didascalia. La notizia arriva dopo mesi di rumour su chi ci sarebbe stato nel cast del, che uscirà al cinema negli Stati Uniti il 21 luglio. E, fa sapere Rolling Stones, Duaha registrato anche alcune tracce per la colonna sonora del. A interpretare l’iconica ...

