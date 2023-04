Droga, troppo nervosi al controllo: in auto nascondevano cocaina e hashish (Di martedì 4 aprile 2023) Sezze. Vittime della concitazione e del nervosismo, e anche del loro stesso atteggiamento sospetto a bordo dell’auto in cui si trovavano in quel momento. Del resto, non deve essere facile stare per strada con addosso tutta quella sostanza, soprattutto se le divise delle Fiamme Gialle si avvicinano per un controllo. Sezze, pensionato smarrisce la pensione: ritrovata Beccati in auto con la Droga a Sezze Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Aprilia, durante un servizio di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti di varia natura destinate alla rivendita sul mercato. In particolare, nei pressi del Comune di Sezze le Fiamme Gialle, insospettite dall’atteggiamento dei due uomini a bordo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Sezze. Vittime della concitazione e delsmo, e anche del loro stesso atteggiamento sospetto a bordo dell’in cui si trovavano in quel momento. Del resto, non deve essere facile stare per strada con addosso tutta quella sostanza, soprattutto se le divise delle Fiamme Gialle si avvicinano per un. Sezze, pensionato smarrisce la pensione: ritrovata Beccati incon laa Sezze Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Aprilia, durante un servizio didel territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti di varia natura destinate alla rivendita sul mercato. In particolare, nei pressi del Comune di Sezze le Fiamme Gialle, insospettite dall’atteggiamento dei due uomini a bordo di ...

