Dramma in volo: passeggera si sente male e muore sull’aereo (Di martedì 4 aprile 2023) Era a bordo di un volo Jet2 diretto a Manchester la passeggera che è morta sull’aereo, costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza allo scalo di Newquay. Il volo LS756 da Tenerife ha emesso una nota di emergenza circa tre ore dopo l’inizio del viaggio domenica notte (2 aprile), dopo che una passeggera aveva richiesto assistenza medica. Momenti e scene di panico tra i passeggeri, quando una donna ha richiesto assistenza urgente di un medico, mentre l’aereo ha iniziato a scendere di quota prima di atterrare all’aeroporto di Cornwall Newquay. La passeggera aveva avuto un malore: subito l’equipaggio l’ha soccorsa facendola sdraiare davanti alle porte di emergenza, dove si trovano i sedili con più spazio per le gambe. Sembrava che la donna si fosse ripresa, ma poi si è capita la ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Era a bordo di unJet2 diretto a Manchester lache è morta, costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza allo scalo di Newquay. IlLS756 da Tenerife ha emesso una nota di emergenza circa tre ore dopo l’inizio del viaggio domenica notte (2 aprile), dopo che unaaveva richiesto assistenza medica. Momenti e scene di panico tra i passeggeri, quando una donna ha richiesto assistenza urgente di un medico, mentre l’aereo ha iniziato a scendere di quota prima di atterrare all’aeroporto di Cornwall Newquay. Laaveva avuto un malore: subito l’equipaggio l’ha soccorsa facendola sdraiare davanti alle porte di emergenza, dove si trovano i sedili con più spazio per le gambe. Sembrava che la donna si fosse ripresa, ma poi si è capita la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... msn_italia : Dramma in volo: passeggera si sente male e muore sull'aereo - leggoit : Dramma in volo: passeggera si sente male e muore sull'aereo - himeralive : Il dramma si è consumato sul monte San Calogero, tra Termini Imerese e Caccamo, dove è stato recuperato un escursio… - natofree : Cade da un muretto e muore: dramma a Pollica L'uomo probabilmente ha perso l'equilibrio per un malore, facendo un v… -