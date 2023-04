Dragonero I Paladini | il trailer ufficiale della serie Raiplay | in arrivo il 7 aprile

(Di martedì 4 aprile 2023) Debutta il 7su. I, la primaitaliana di animazione fantasy co-prodotta da Sergio Bonelli Editore, Rai Kids, PowerKids e NexusTV.ha appena diffuso ildi. I, la primaitaliana di animazione fantasy, coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Tratta dal fumetto fantasy di Luca Enoch e Stefano Vietti e presentata in anteprima all'ultimo Lucca Comics&Games, laarriverà con tutti i suoi 26 episodi in anteprima il 7in Box Set sue a partire dal 18su Rai Gulp con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CDradioplay : CD Boomer Blog: LA SERIE “DRAGONERO. I PALADINI” ARRIVA COI SUOI 2... - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Dragonero. I Paladini, la serie animata arriva il 7 aprile. Trailer - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Dragonero. I Paladini, la serie animata arriva il 7 aprile. Trailer - SkyTG24 : Dragonero. I Paladini, la serie animata arriva il 7 aprile. Trailer - simokkun : RT @Teleblogmag: La coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore, Rai Kids, PowerKids e NexusTV. #raigulp #dragonero #sergiobonelli #… -

... e l'anteprima dei primi 4 episodi durante le passate festività natalizie, è stata resa nota la data di uscita ufficiale diecco come e dove guardare la serie in streaming e in ...Protagonisti di. Isono tre adolescenti dell'Erondár, una terra fantastica pervasa di magia: Ian, dallo spirito libero e dall'indole coraggiosa, sua sorella Myrva, geniale ...- Pubblicità - Debutterà su RaiPlay e su Rai Gulp ". I" , la prima serie italiana di animazione fantasy, coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Tratta dal fumetto ...

Dragonero. I Paladini arriva su Raiplay e Rai Gulp! Sergio Bonelli Editore

Debutta il 7 aprile su RaiPlay Dragonero. I Paladini, la prima serie italiana di animazione fantasy co-prodotta da Sergio Bonelli Editore, Rai Kids, PowerKids e NexusTV. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 04 ...Dopo la presentazione in anteprima durante l’ultima edizione di Lucca Comics and Games, e l’anteprima dei primi 4 episodi durante le passate festività natalizie, è stata resa nota la data di uscita ...