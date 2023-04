“Dov’è finita Orietta Berti?” Breve giallo al GF Vip 7 | è sparita durante la diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 aprile 2023) GF Vip 7, ieri sera è ufficialmente calato il sipario; un’edizione che sarà ricordata per decine di motivi e anche per la prima storica presenza dicome opinionista.che ieri,la finale del GF Vip 7, èsenza che Alfonso Signorini desse spiegazioni. Nelle ore precedenti l’opinionista eraal centro di un confronto con Antonella Fiordelisi che, dopo l’ennesima frecciata, aveva risposto a tono. “Ma non si è stancata la signoraa parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno. Il GF è finito dai, parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”. Come spesso accade di fan si sono spaccati: tra chi difendee chi invece si schiera apertamente con Antonella. ...