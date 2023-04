Donna uccisa dal figlio nel Polesine. È stato un incidente (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - È stata uccisa per errore dal figlio di otto anni con un colpo di arma da fuoco alla testa Rkia Hannaoui, la Donna marocchina trovata agonizzante in casa dai suoi figli lo scorso 28 marzo ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo, e morta l'indomani in ospedale Secondo quanto si apprende, a causare la morte di Hannaoui sarebbe stato un gioco trasformatosi in tragedia. Il bimbo sarebbe arrivato a casa, per ragioni ancora tutte da chiarire, con in mano la pistola di un vicino di casa e lì, forse giocando o scherzando con l'arma, avrebbe fatto fuoco. Nella mattinata di oggi era stata ritrovata l'arma in un terreno poco lontano dall'abitazione della Donna. Sono in corso accertamenti per stabilire se la pistola sia quella che ha esploso il colpo mortale. L'autopsia ha escluso che ... Leggi su agi (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - È stataper errore daldi otto anni con un colpo di arma da fuoco alla testa Rkia Hannaoui, lamarocchina trovata agonizzante in casa dai suoi figli lo scorso 28 marzo ad Ariano, in provincia di Rovigo, e morta l'indomani in ospedale Secondo quanto si apprende, a causare la morte di Hannaoui sarebbeun gioco trasformatosi in tragedia. Il bimbo sarebbe arrivato a casa, per ragioni ancora tutte da chiarire, con in mano la pistola di un vicino di casa e lì, forse giocando o scherzando con l'arma, avrebbe fatto fuoco. Nella mattinata di oggi era stata ritrovata l'arma in un terreno poco lontano dall'abitazione della. Sono in corso accertamenti per stabilire se la pistola sia quella che ha esploso il colpo mortale. L'autopsia ha escluso che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in… - RotaruCris : RT @romatoday: La donna trovata con un proiettile in testa forse uccisa dal figlio di 8 anni - ElisaeTh19 : La donna trovata con un proiettile in testa forse uccisa dal figlio di 8 anni - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: La donna uccisa da un proiettile: un colpo per errore del figlio di 8 anni - massidanu : RT @fanpage: Oggi #4aprile l’udienza preliminare per l’omicidio di Alice Scagni, la giovane donna uccisa il primo maggio 2022 sotto la sua… -