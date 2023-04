Donna uccisa da proiettile a Rovigo: a fare fuoco (per incidente) il figlio di 8 anni (Di martedì 4 aprile 2023) Un gioco trasformatosi in tragedia: probabilmente è questa la causa della morte di Rkia Hannaoui, la Donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Secondo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) Un gioco trasformatosi in tragedia: probabilmente è questa la causa della morte di Rkia Hannaoui, ladi Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un. Secondo ...

