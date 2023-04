Donna uccisa a Rovigo, colpita da proiettile in testa: a sparare il figlio di 8 anni (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Risolto il giallo della morte della 31enne Rkia Hannaoui. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Rovigo, è conseguenza di un drammatico incidente. Secondo quando si legge su Rovigo.news, uno dei due figli della Donna, 8 anni, giocando con una pistola avrebbe esploso per sbaglio un colpo fatale. La 31enne, marocchina, era stata trovata nella sua abitazione ad Ariano Polesine priva di sensi, a terra con un un proiettile in testa. A chiamare i carabinieri erano stati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale di Rovigo dove è morta il giorno seguente. E’ escluso, in questa fase, che il colpo d’arma da fuoco che ha ucciso la 32enne marocchina, soccorsa nella sua abitazione ad Ariano Polesine, “sia stato esploso a ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Risolto il giallo della morte della 31enne Rkia Hannaoui. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di, è conseguenza di un drammatico incidente. Secondo quando si legge su.news, uno dei due figli della, 8, giocando con una pistola avrebbe esploso per sbaglio un colpo fatale. La 31enne, marocchina, era stata trovata nella sua abitazione ad Ariano Polesine priva di sensi, a terra con un unin. A chiamare i carabinieri erano stati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale didove è morta il giorno seguente. E’ escluso, in questa fase, che il colpo d’arma da fuoco che ha ucciso la 32enne marocchina, soccorsa nella sua abitazione ad Ariano Polesine, “sia stato esploso a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in… - OperaFisista : La tragedia di Rkia, uccisa accidentalmente dal figlio - Cronaca - ANSA - BubblegumBi_ : RT @Baek_Off_Italia: Sarà anche stata esagerata ma non biasimo nessuna ragazza che reagisce in questo modo. Lo scenario peggiore per un uom… - Miti_Vigliero : Donna uccisa dal figlio nel Polesine. È stato un incidente Il bambino di otto anni ha causato la morte della madre… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: La donna uccisa da un proiettile: un colpo per errore del figlio di 8 anni -