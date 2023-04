Donna morta ad Ariano Polesine, il colpo esploso per errore dal figlio di 8 anni (Di martedì 4 aprile 2023) La Donna di Ariano Polesine trovata in casa agonizzante, colpita alla testa da un proiettile, sarebbe stata uccisa per sbaglio dal figlio di 8 anni. E' questa la ricostruzione degli investigatori del ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) Laditrovata in casa agonizzante, colpita alla testa da un proiettile, sarebbe stata uccisa per sbaglio daldi 8. E' questa la ricostruzione degli investigatori del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il disperato pianto di una donna ha interrotto questa mattina l’atmosfera di saluti e applausi per papa Francesco,… - Affaritaliani : Precipita da Alpi Orobie bergamasche: morta 49enne - globalistIT : - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Passo in avanti nel mistero della donna di Ariano Polesine,Rovigo,morta dopo essere stata trovata agonizzante in casa … - webecodibergamo : L’incidente sul versante che guarda verso Carona e il rifugio Calvi poco prima di mezzogiorno di martedì 4 aprile.… -