Donald Trump | l' ora dell' arresto di avvicina | tensione davanti alla procura di Manhattan

(Di martedì 4 aprile 2023) Un fatto storico: il primo ex presidente che va verso l'è attesoall'aula del tribunale di, a New York, dove si trovano più di 100 tra giornalisti, cameraman e ...

Un fatto storico: il primo ex presidente che va verso l'arresto:è atteso davanti all'aula del tribunale di Manhattan, a New York, dove si trovano più di 100 tra giornalisti, cameraman e anchorman, oltre a una lunga fila di curiosi che spera di ...L'email dell'ex presidente ai suoi finanziatori: "E' la fine della giustizia". Chiede donazioni per la campagna: "Conquisteremo la Casa Bianca" "Un giorno tragico" per gli Stati Uniti .continua a incitare i suoi sostenitori a poche ore dall' udienza a New York per la sua incriminazione nell''indictment day' destinato a monopolizzare le news di tutto il mondo . Riferisce ...Dopo le immagini fake fatte ad arte diarrestato dai poliziotti negli Stati Uniti e Papa Francesco che sfoggia il piumino bianco di Balenciaga, il mondo ha iniziato a strabuzzare gli ...

Washington (Usa), 30 mar. (LaPresse) – L’Ufficio del procuratore di Manhattan ha contattato i legali di Donald Trump per “coordinare” la consegna alle autorità dell’ex presidente… Leggi ...Ecco cosa succederà. “Il partito al potere mi arresta per non aver commesso alcun crimine” New York, 4 aprile 2023 – E’ l’indictment day (il giorno delle accuse) per Donald Trump. L'ex presidente ...