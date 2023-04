Donald Trump in stato di arresto

(Di martedì 4 aprile 2023) WASHINGTON – Con il suo ingresso in tribunale, dove si è costituito per la vicenda della pornostar,è tecnicamente “under arrest”, indi, come riferiscono la Cnn ed altri media americani. Per ora però non ci sono notizie di manette ai polsi del tycoon. “Surreale”: così l’ex presidente degli Stati Uniti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:incriminato, countdown per l’udienza a Manhattan– Biden: scontro all’ultimo punto “Black lives matter” con manifestazioni in tutta Italiacome stanon accetta l’esito del voto Elezioni Usa 2024, il sondaggio:‘batte’ Biden

Le immagini dial suo arrivo al tribunale di Manhattan dove il giudice Juan Merchan gli leggerà i 34 capi d'accusa nel caso Stormy Daniels. L'ex presidente statunitense ha chiesto espressamente che gli ...si è presentato in tribunale a Manhattan, New York, per essere messo in stato di fermo . E lo ha lasciato dopo quasi due ore. È la prima volta che succede con un ex Presidente degli Stati ...L'ex presidente degli Stati Uniti,, ha lasciato il tribunale di New York dove si è conclusa l'udienza preliminare organizzata dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione, la settimana ...

Trump sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale ma non gli saranno imposte manette o foto segnaletica. L'ex presidente americano Donald Trump è arrivato ieri in una New ...La prossima udienza per l'ex presidente Donald Trump e' stata fissata il 4 dicembre del 2023, mentre il processo potrebbe iniziare a gennaio 2024. Lo ha detto il giudice. I pagamenti alle donne per il ...