Donald Trump in stato di arresto | ecco il momento in cui entra in tribunale a Manhattan – Video

L'incriminazione dinel caso pornostar include la cospirazione. Lo riferisce Nbc News. 2023 - 04 - 04 20:47:47: "Sono innocente"si è dichiarato innocente di 34 capi di ...Serio e con un'aria di sfida. Così apparenella prima foto che lo ritrae seduto al banco degli imputati . L'ex presidente Usa si trova nel tribunale di Manhattan dove è tecnicamente 'under arrest', in stato di arresto . Poco dopo ...NEW YORK. Il caso che vede coinvoltoriguarda il pagamento di 130 mila dollari in nero, avvenuto nel 2016, in piena campagna presidenziale, per comprare il silenzio di una pornostar, che aveva minacciato di rivelare di aver ...

Trump arrivato in tribunale, è in arresto. "Tutto surreale e incredibile" - Nord America Agenzia ANSA

Washington (Usa), 4 apr. (LaPresse) – Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d’accusa che gli sono stati contestati dal giudice. Lo riferiscono fonti della Cnn.Centinaia di sostenitori di Donald Trump e di manifestanti anti-Trump intorno al tribunale di New York, dopo che l'ex Presidente Usa è stato incriminato per dei pagamenti a una pornostar. / Twitter ...