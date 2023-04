Donald Trump | ecco i 34 reati di cui è accusato | «Cospirò per minare le elezioni del 2016» – Il documento

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Gran Giurì di New York ha reso pubblico l’elenco dei 34 capi d’accusa contestati all’ex presidente Usa, comparso questa sera al tribunale di Manhattan di fronte al giudice Juan Merchan. Il tycoon, seduto al banco degli imputati con l’aria di sfida, ha ascoltato la lettura dei 34contestati e poi, tramite i suoi avvocati, si è dichiarato non colpevole. Ma quali sono icontestati all’ex presidente? Le felonies riportate nelufficiale riguardano la falsificazione di documenti di bilancio di primo grado. Come tali, nota il New York Times, si configurano comedi tipo E, quelli di minor gravità secondo la legge dello Stato. Il massimo della pena prevista per ciascuno di essi è di quattro anni. Ciononostante, gli inquirenti potrebbero far crescere ...

Donald Trump si è costituito, presentandosi all’ufficio del procuratore distrettuale Alvin Bragg, e per la prima volta ha ascoltato quali sono le 34 accuse contro di lui che saranno rese pubbliche nel ...«In God We Trust», in Dio noi crediamo, c’è scritto in oro, a caratteri cubitali, nell’aula al quindicesimo piano del tribunale penale di Manhattan dove Donald Trump ieri pomeriggio si è dichiarato ...