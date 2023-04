Donald Trump atteso in tribunale: folla di giornalisti e curiosi | Il tycoon: "A Manhattan processo di parte" (Di martedì 4 aprile 2023) 04 apr 17:22 Trump accusa: "Manhattan di parte, processo sia trasferito a Staten island" Donald Trump ritiene che il processo debba essere spostato nella vicina Staten Island, evitando il tribunale di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) 04 apr 17:22accusa: "disia trasferito a Staten island"ritiene che ildebba essere spostato nella vicina Staten Island, evitando ildi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Quello che sta provando nuovamente a fare Donald #Trump è un chiaro e pericoloso attacco alla democrazia. Con il su… - Agenzia_Ansa : Altri guai giudiziari in vista per Donald Trump. Secondo il Washington Post, il dipartimento di Giustizia e l'Fbi h… - Dome689 : RT @TgLa7: Donald Trump ha chiesto di spostare il processo da Manhattan a Staten Island, un'area tradizionalmente più repubblicana. Non ha… - freedomsempre68 : ?? Il presidente Donald Trump afferma che il procuratore distrettuale Bragg ha appena 'trapelato illegalmente' infor… - peterkama : L'ex presidente americano Donald Trump si consegnerà oggi alle autorità del tribunale di Lower Manhattan, a New Yor… -