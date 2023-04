Donald Trump arrivato in tribunale a Manhattan: folla di giornalisti e curiosi | Il tycoon: Processo di parte" (Di martedì 4 aprile 2023) 04 apr 19:27 Trump è arrivato al tribunale di Manhattan Donald Trump è arrivato al tribunale di Manhattan dove, intorno alle 20 ora italiana, il giudice Juan Merchan gli leggerà i 34 capi d'accusa nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) 04 apr 19:27aldialdidove, intorno alle 20 ora italiana, il giudice Juan Merchan gli leggerà i 34 capi d'accusa nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Quello che sta provando nuovamente a fare Donald #Trump è un chiaro e pericoloso attacco alla democrazia. Con il su… - Agenzia_Ansa : Altri guai giudiziari in vista per Donald Trump. Secondo il Washington Post, il dipartimento di Giustizia e l'Fbi h… - EnricoFaraboll1 : L'ex presidente Donald Trump è in arresto, riferisce la CNN - Max_OGlasses : RT @dariodangelo91: ??????Il giorno più lungo per Donald #Trump: sul Blog anticipazioni e retroscena in tempo reale. - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Deve rispondere di 34 capi d'accusa Donald Trump, primo ex presidente a essere arrestato nella storia degli Stati Uniti. In un… -