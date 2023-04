Domani le Frecce Tricolori sorvoleranno Piazza del Plebiscito (Di martedì 4 aprile 2023) In occasione dell’anniversario dei cento anni dell’Aeronautica Militare italiana Domani in Piazza del Plebiscito ci sarà festa grande. La celebrazione prevederà anche il giuramento e il battesimo del Corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e avrà luogo dalle 7:00 alle 13:00. Il passaggio delle Frecce Tricolori contribuirà ad arricchire l’esperienza dei partecipanti. La Pattuglia Acrobatica Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 4 aprile 2023) In occasione dell’anniversario dei cento anni dell’Aeronautica Militare italianaindelci sarà festa grande. La celebrazione prevederà anche il giuramento e il battesimo del Corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e avrà luogo dalle 7:00 alle 13:00. Il passaggio dellecontribuirà ad arricchire l’esperienza dei partecipanti. La Pattuglia Acrobatica Il Blog di Giò.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Not_bibbo : RT @Cinzy08_: Non so se torneremo a vedere questi Reyting,ma spero almeno di avere tutte e tre frecce verdi domani!quindi ???????? #YaliÇapkin… - Cinzy08_ : Non so se torneremo a vedere questi Reyting,ma spero almeno di avere tutte e tre frecce verdi domani!quindi ????????… - FabGiagnoni : RT @AlexBors67: @FabGiagnoni Non penso fossero caccia, magari erano due MB-339 delle Frecce Tricolori in rotta per Pratica di Mare... doman… - AlexBors67 : @FabGiagnoni Non penso fossero caccia, magari erano due MB-339 delle Frecce Tricolori in rotta per Pratica di Mare.… - gemelli6688 : @Anto_Fiordelisi Anto se domani sera sarai in puntata archi e frecce a tutti ?????? -