Domani le Frecce Tricolori sorvoleranno Piazza del Plebiscito

In occasione dell'anniversario dei cento anni dell'Aeronautica Militare italiana Domani in Piazza del Plebiscito ci sarà festa grande. La celebrazione prevederà anche il giuramento e il battesimo del Corso Drago VI dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e avrà luogo dalle 7:00 alle 13:00. Il passaggio delle Frecce Tricolori contribuirà ad arricchire l'esperienza dei partecipanti. La Pattuglia Acrobatica Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nottolainutile : Quando a mezzanotte passata ti ritrovi bloccata nel traffico perché ci sono gli stracazzo di TIR del tour di Eros,… - Giovann17797124 : RT @GrandenapoliNA: È tutto pronto per i 100 anni dell'Aeronautica Militare! ? Domani, Mercoledì 5 aprile, in piazza del Plebiscito si te… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiCampania: Entusiasmo a Grazzanise per la prova di addestramento delle frecce tricolori. La base aerea ha ospitato la pattuglia ac… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Entusiasmo a Grazzanise per la prova di addestramento delle frecce tricolori. La base aerea ha ospitato la pattuglia ac… - TgrRaiCampania : Entusiasmo a Grazzanise per la prova di addestramento delle frecce tricolori. La base aerea ha ospitato la pattugli… -