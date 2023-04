Dogecoin | perché Elon Musk ha messo un cane al posto del logo di Twitter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Cosa è lo Shiba Inu comparso su Twitter al posto dell'uccellino? E perché riguarda Musk? #dogecoin - ilpost : Perché c’è un cane al posto del logo di Twitter - Agenzia_Italia : #Dogecoin Se vi state chiedendo perché, aprendo #Twitter, vedete il logo di un cane (il #DOGE) al posto del… - _HMsab : @Arypigliate Ma il dogecoin è morto e sepolto da una vita se colleghi il doge al dogecoin è solo perché conosci le crypto - DoctorDeathStar : RT @onevoicetosing: Perché affrontare una causa da 258 miliardi per manipolazione del mercato quando puoi affrontare una causa da 500 milia… -

Si tratta dell'ennesima provocazione di Elon Musk visto che il cane è anche il logo della sua criptovalutaper la quale il numero uno di Twitter è stato citato in giudizio. Musk ha parlato ...Musk ha cambiato il logo di Twitter . Cos'èe quanto ha guadagnato dopo il cambio di logo di Musk su Twitter . Maxi multa per Tesla di Elon Musk: cosa è successo e quanto deve pagare .Tra le altre cose Musk è ancora nel mezzo di una causa legale da 258 milioni di dollari , come ricorda l'Ansa,ritenuto l'artefice della crescita smisurata della criptovaluta. Gli ...