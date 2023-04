DOC, Fox America ordina il remake della serie tv italiana (Di martedì 4 aprile 2023) DOC, Fox America ordina il remake statunitense della serie tv italiana. Al timone ci sono Barbie Kligman, Hank Steinberg e Erwin Stoff. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 4 aprile 2023) DOC, Foxilstatunitensetv. Al timone ci sono Barbie Kligman, Hank Steinberg e Erwin Stoff. Tvserial.it.

Remake americano per la serie "Doc" con Luca Argentero Basato sull'acclamata serie creata e prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) e con Luca Argentero, Simona Tabasco e Beatrice Grannò di The White Lotus, il Doc di Fox è un nuovo dramma medico ... Fox ordina il suo Doc Nelle tue Mani, sarà il remake a prendere il posto di The Resident ... Missing Persons Unit, entrambi coproduzioni di Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios. Per quel che riguarda Doc Nelle tue Mani, invece, la fiction italiana tornerà a fine anno con i ... Doc - Nelle tue mani sbarca negli Usa, il remake su Fox