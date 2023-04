Divorzio e separazione: a chi vanno cani e gatti? Il 90% sbaglia risposta (Di martedì 4 aprile 2023) Le complicazioni sulla separazione di una coppia si moltiplicano in caso ci siano animali domestici. Quanti sanno a chi vanno cani e gatti? Alla separazione di una coppia la divisione del patrimonio passa anche attraverso l’affidamento degli animali domestici. Sebbene non sia complesso come l’affidamento dei figli, è bene sapere quali siano le leggi al riguardo. Divorzio e separazione: a chi vanno cani e gatti? – ANSA – ilovetrading.itSe fino all’altro ieri si era una famiglia felice con un figlio e qualche animale domestico in casa e oggi siamo al Divorzio, la situazione è estremamente complicata. Normalmente le situazioni di Divorzio sono già molto complicate dalla presenza di figli. ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 4 aprile 2023) Le complicazioni sulladi una coppia si moltiplicano in caso ci siano animali domestici. Quanti sanno a chi? Alladi una coppia la divisione del patrimonio passa anche attraverso l’affidamento degli animali domestici. Sebbene non sia complesso come l’affidamento dei figli, è bene sapere quali siano le leggi al riguardo.: a chi? – ANSA – ilovetrading.itSe fino all’altro ieri si era una famiglia felice con un figlio e qualche animale domestico in casa e oggi siamo al, la situazione è estremamente complicata. Normalmente le situazioni disono già molto complicate dalla presenza di figli. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avan_futurista : @susanna_trotta non so, chiedilo alle tue compari il perché del rovinare la vita a ragazzi e uomini innocenti. trad… - DonVitoColoured : Dal 1945 in Italia non vi è più libertà educativa religiosa,le famiglie cristiane ebree islamiche indu etc vengono… - IOdonna : Quali sono le maggiori difficoltà che incontra una donna che affronta un divorzio? E come evitare quegli errori che… - Idibero : La crisi del rapporto matrimoniale tra separazione e divorzio: evoluzione del sistema e prospettive di riforma.… - VercesiErnesto : RT @quotidianoweb1: L'assegno di mantenimento in sede di divorzio può essere chiesto dalla ex moglie, perchè è un procedimento diverso: #di… -