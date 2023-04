Divieto di ChatGPT in Italia | le reazioni dopo il primo ban

(Di martedì 4 aprile 2023) La decisione dell’di vietare il chatbot AI supportato da Microsoft,, ha causato polemiche all’interno dell’industria tecnologica e del paese. Il viceministrono, Matteo Salvini, ha criticato ilcome eccessivo e potenzialmente dannoso per le imprese e l’innovazione nazionali. Ilha fatto seguito alle preoccupazioni sollevate dall’Agenzia nazionale per i datini in merito a possibili violazioni della privacy e alla mancata verifica dell’età degli utenti. Venerdì 31 marzo, OpenAI ha messo offlinein, rendendolo ilpaese occidentale a prendere misure contro il chatbot AI. Salvini ha espresso il suo pensiero sulattraverso un ...

... gli alimenti a base di insetti ma anche l'intelligenza artificiale di. L'argomento ... nel caso dell'intelligenza artificiale ilè stato posto dal Garante per la protezione dei dati ......Germania può dire alt aLa Germania potrebbe seguire le orme dell'Italia bloccando... Kelber ha detto che la Germania ha chiesto ulteriori informazioni all'Italia sul suo. Anche ...... quella del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, secondo cui il... Salvini ha poi aggiunto:è stato bloccato ufficialmente in Italia a seguito della decisione ...

Big Data e IA (Commenti) La questione più scottante sono i dati usati da OpenAI per addestrare il sistema, scelti sia tra le fonti presenti in internet, sia tra corpora acquisiti da fornitori di terza ...Berlino, 03 apr 19:12 - (Agenzia Nova) - Un blocco del servizio Chatgpt, come quello attuato dall'Italia ... In particolare, il dicastero ha affermato: “Non abbiamo bisogno di alcun divieto per le ...