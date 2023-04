Diritto all’oblio oncologico, la proposta di legge arriva in Parlamento. Perché é importante parlarne (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 100mila firme raccolte, la prima campagna per una legge per il Diritto all’oblio oncologico approda in Parlamento. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) ha presentato un disegno di legge alle Camere. Oggetto della campagna di comunicazione #iononsonoilmiotumore promossa da Fondazione Aiom, questa norma, una volta approvata – riporta una nota – permetterebbe alle persone guarite da un tumore, che in Italia sono più di un milione, di riprendere la propria vita senza subire discriminazioni. Perché è importante una legge sul Diritto all’oblio oncologico Non tutti sanno che oggi, per richiedere molti servizi, come la stipula di assicurazioni e ... Leggi su fmag (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 100mila firme raccolte, la prima campagna per unaper ilapproda in. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) ha presentato un disegno dialle Camere. Oggetto della campagna di comunicazione #iononsonoilmiotumore promossa da Fondazione Aiom, questa norma, una volta approvata – riporta una nota – permetterebbe alle persone guarite da un tumore, che in Italia sono più di un milione, di riprendere la propria vita senza subire discriminazioni.unasulNon tutti sanno che oggi, per richiedere molti servizi, come la stipula di assicurazioni e ...

