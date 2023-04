Dirigente malato di sla di una squadra giovanile preso a calci e pugni da un genitore durante la partita

Leggi su tpi

(Di martedì 4 aprile 2023) Stefano Turchi, exatore professionista, oggidi unadi sla e costretto in sedia a rotelle, è stato aggredito in campo dal padre di un ragazzo che giocava nellaavversaria: è successo domenica 2 aprile ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo: il Brusaporto affrontava la Uesse Sarnico nel campionato Allievi élite under 17. Dopo la– si apprende dalla denuncia presentata da Turchi alla stazione dei carabinieri di Grumello del Monte – un uomo lo ha. Dalla tac effettuata all’ospedale Bolognini di Seriate dall’exatore è stato riscontrato un trauma cranico. Le condizioni di salute di Turchi costituiscono ...