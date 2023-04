Diffidati Juventus-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del ritorno Coppa Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Juventus contro Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 4 aprile, con però un occhio attento ai Diffidati: in casa nerazzurra infatti, sono ben 4 i Diffidati. Si tratta di Correa, Dimarco, Gosens e Lautaro Martinez. Un giallo potrebbe essere pesante, facendo saltare la semifinale di ritorno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023)contronell’andata delle semifinali di. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 4 aprile, con però un occhio attento ai: in casa nerazzurra infatti, sono ben 4 i. Si tratta di Correa, Dimarco, Gosens e Lautaro Martinez. Un giallo potrebbe essere pesante, facendo saltare la semifinale di. SportFace.

