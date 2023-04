Difendere l’italiano o l’«itainglese»? Il primo è figlio di Dante | il secondo del provincialismo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 aprile 2023) Non sappiamo se la proposta di Fabio Rampelli di tutelare la lingua italiana ha – come pure assicura il ministro Antonio Tajani – un «sapore mussoliniano». Di sicuro incrocia un’esigenza assai sentita, e non solo tra i nostalgici del Ventennio, ma anche tra studiosi di chiara fama, esperti di comunicazione, glottologi e persino tra i severi custodi dell’Accademia della Crusca. Studiosi e istituzioni cui non è sfuggito il progressivo sfarinamento della lingua italiana per effetto delle robuste iniezioni di anglicismi (soprattutto) arrivati sull’onda delle nuove tecnologie, delle scienze e del business (ahi!). Il risultato è l’adozione di un itanglese (copyright Annamaria Testa) che dilaga persino negli atti della pubblica amministrazione, spesso a danno della trasparenza e della democrazia. L’dilaga anche negli atti della P.A. Abbiamo leggi come il Jobs Act ...