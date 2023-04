Dieci anni senza Ivan Ruggeri, Colantuono: “Con lui due campionati fantastici” (Di martedì 4 aprile 2023) “Ho tanti ricordi di Ivan Ruggeri. È stata una persona importante nella storia dell’Atalanta e oltre al grande dispiacere per la sua scomparsa devo dirgli sempre grazie per avermi permesso di conoscere e lavorare per quella splendida realtà che è l’Atalanta. E sono stati due anni fantastici”. Stefano Colantuono continua la sua esperienza come responsabile del settore giovanile della Salernitana. Che dovrebbe salvarsi… “Ma sì, penso proprio che ce la faremo a restare in A, qui sto benissimo ma c’è molto da lavorare per riorganizzare il settore giovanile”. Ecco, tornando invece alla sua esperienza a Bergamo, dal 2005 al 2007… “Con l’Atalanta ho esordito da allenatore in Serie A, dopo aver vinto il campionato di B e poi in Serie A abbiamo conquistato 50 punti e l’ottavo posto, con la possibilità allora di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023) “Ho tanti ricordi di. È stata una persona importante nella storia dell’Atalanta e oltre al grande dispiacere per la sua scomparsa devo dirgli sempre grazie per avermi permesso di conoscere e lavorare per quella splendida realtà che è l’Atalanta. E sono stati due”. Stefanocontinua la sua esperienza come responsabile del settore giovanile della Salernitana. Che dovrebbe salvarsi… “Ma sì, penso proprio che ce la faremo a restare in A, qui sto benissimo ma c’è molto da lavorare per riorganizzare il settore giovanile”. Ecco, tornando invece alla sua esperienza a Bergamo, dal 2005 al 2007… “Con l’Atalanta ho esordito da allenatore in Serie A, dopo aver vinto il campionato di B e poi in Serie A abbiamo conquistato 50 punti e l’ottavo posto, con la possibilità allora di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : Il mondo è cambiato, dopo dieci anni di opposizione #FdI ha la responsabilità del governo e il dovere del realismo,… - Avvenire_Nei : Francesco celebra la Messa in Coena Domini in forma ristretta tra i detenuti dell'istituto alle porte di Roma, lo s… - fattoquotidiano : Vicini alle banche, lontani dai cittadini, e soprattutto da quelli con i redditi più bassi. È la linea del governo,… - alegianedo : RT @fleinaudi: Il mondo è cambiato, dopo dieci anni di opposizione #FdI ha la responsabilità del governo e il dovere del realismo, ma molti… - blogfp : RT @Avvenire_Nei: Francesco celebra la Messa in Coena Domini in forma ristretta tra i detenuti dell'istituto alle porte di Roma, lo stesso… -