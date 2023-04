Di Marzio: «Inzaghi può ancora restare: l’Inter ha una necessità» (Di martedì 4 aprile 2023) Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato così a Sky Sport del futuro prossimo dell’Inter e di Simone Inzaghi: ecco ciò che sta accadendo all’Interno della società (vedi articolo). necessità ? Gianluca Di Marzio ha parlato dell’Inter e del futuro di Simone Inzaghi a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”: «Il quarto posto Champions League è più importante della semifinale di Coppa Italia. Anche se la coppia Dzeko-Lautaro Martinez è la coppia che ha fatto meglio. Quindi Simone Inzaghi sta pensando bene alla formazione che non è di secondo livello. Giusto dare un’occasione ad Asllani. Così come a Bellanova che è stato preso per cambiare. Per tenere tutta la rosa sulla corda e dare un’opportunità a tutti. Simone ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Il giornalista Gianluca Diha parlato così a Sky Sport del futuro prossimo dele di Simone: ecco ciò che sta accadendo alno della società (vedi articolo).? Gianluca Diha parlato dele del futuro di Simonea Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”: «Il quarto posto Champions League è più importante della semifinale di Coppa Italia. Anche se la coppia Dzeko-Lautaro Martinez è la coppia che ha fatto meglio. Quindi Simonesta pensando bene alla formazione che non è di secondo livello. Giusto dare un’occasione ad Asllani. Così come a Bellanova che è stato preso per cambiare. Per tenere tutta la rosa sulla corda e dare un’opportunità a tutti. Simone ...

