Di Lorenzo | l’agente | “Napoli | fermiamoci con la festa Spalletti top in Europa”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 aprile 2023)di Giovanni Diinvitadi fermarsi con lae ritiene che Lucianosia tra i migliori inMario Giuffredi, agente di Di, Mario Rui e Politano, dice la sua sul momento dela Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal: “Io sono molto tranquillo, credo sia un incidente di percorso come capitato contro l’Inter e contro la Lazio. Ildopo quelle due sconfitte ha dimostrato di saper tornare a correre e a fare grande calcio. Merito poi al Milan, a volte dimentichiamo gli avversari ma è stato un grandissimo Milan che ha fatto una partita straordinaria. Ma per me è stato solo un incidente di percorso, meglio tutto storto in una partita che in più partite. Non ...