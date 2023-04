(Di martedì 4 aprile 2023) Disponsorizzacome prossimo allenatore dell’. A Calcio Totale su Rai Sport, l’ex centrocampista ritiene che sarebbe lui l’uomo giusto per sostituire Inzaghi, visto quello che sta facendo col Bologna. PROMOSSO – Angelo Diprova a capire perché ci sia così tanta critica su Simone Inzaghi: «Ildell’è l’anno scorso. Ha buttato uno scudetto, aveva sette-otto punti di vantaggio sul Milan. La rosa è ottima, se critichiamo Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu a centrocampo… Mivedere, ho visto l’altro giorno il Bologna e secondo me merita una chance».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Di Livio: «Inter, un problema grosso. Mi piacerebbe Thiago Motta» - -

SaràMarinelli ad arbitrare il match con i grigiorossi che lo hanno incrociato in 6 occasioni ... Sarà invece Fabio Maresca a dirigere l'incontro- Fiorentina . Sono 13 i precedenti con i ......tutti gli scudetti che vuoi ma se alzi la Coppa campioni è tutta un'altra storia" Allora Di, ... Sapevano che l'aveva già perso e si potevano accontentare del punto. Ed, invece, hanno voluto ...L'ex tecnico del Parma aveva approvato le cessioni di pilastri come Peruzzi, Die Deschamps, ... Roberto Baggio e Dario Hubner in attacco, e Andrea Pirlo appena tornato in prestito dall'. ...

Di Livio: «Inter, un problema grosso. Mi piacerebbe Thiago Motta» Inter-News.it

Ecco di cosa ha bisogno Marquez secondo Suppo Il Campionato 2023 è iniziato col botto: nella gara di domenica Marc Marquez al primo giro ha innescato un incidente coinvolgendo Jorge Martin e Miguel Ol ...Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Moreno Torricelli sul momento della Nazionale ha detto: “Se in Nazionale abbiamo Berardi che è fortissimo ma non è ...