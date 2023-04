Di Battista torna a fare politica (non con il M5s) e fonda un’associazione: “Mi manca lavorare insieme, non i palazzi. Il futuro? Poi si vedrà” (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandro Di Battista torna a fare politica, ma non con il Movimento 5 stelle. E fonda l’associazione “Schierarsi”, di cui sarà vice e presieduta da Luca Di Giuseppe, ex facilitatore M5s della Campania. “A me i palazzi non mancano, mi manca un certo tipo di politica. Mi manca fare cose insieme, mi manca la politica che si può fare in modo più libero fuori dai palazzi”, ha detto l’ex deputato che ha lasciato il Movimento dopo l’ingresso del partito nel governo Draghi a febbraio 2021. L’associazione, ci ha tenuto a specificare Di Battista, “non nasce con l’idea di creare chissà che cosa in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandro Di, ma non con il Movimento 5 stelle. El’associazione “Schierarsi”, di cui sarà vice e presieduta da Luca Di Giuseppe, ex facilitatore M5s della Campania. “A me inonno, miun certo tipo di. Micose, milache si puòin modo più libero fuori dai”, ha detto l’ex deputato che ha lasciato il Movimento dopo l’ingresso del partito nel governo Draghi a febbraio 2021. L’associazione, ci ha tenuto a specificare Di, “non nasce con l’idea di creare chissà che cosa in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Di Battista torna in politica: ecco il programma di “Schierarsi” - angelo_perfetti : Di Battista torna in politica: ecco il programma di “Schierarsi” - PredovanRobert : Di Battista torna in politica: ecco il programma di 'Schierarsi' , più dettagli : - Piergiulio58 : Di Battista torna con “Schierarsi”: “E’ il momento di scelte chiare e non più moderate”. L’incognita europee. ANCOR… - ZenatiDavide : Di Battista torna con “Schierarsi”: “E’ il momento di scelte chiare e non più moderate”. L’incognita europee: Stop… -

Cosa fare a Roma in Aprile: mostre ed eventi in programma ... tra le varie, opere storiche di Carlo Maratti, Andrea Pozzo, Giovanni Battista Piranesi, Umberto ... v iale di Tor di Quinto 110 Sport: Appia Run Domenica 16 aprile torna l' Appia Run alla 24ª ... Troppe cose non tornano nella visita al Centro Aletti C'è qualcosa che non torna. Facciamo un passo indietro. Nell'unico spazio fisico di Villa Aletti, ... Oscar Gutierréz González e don Gian Battista Rizzi. P. González figura anche nell'équipe del Centro ... Torna Dibba con le stesse ossessioni Perché non presidente Non è dato saperlo, ma probabilmente è una classica posa gruppettara alla Di Battista, sempre un passo di lato rispetto al "potere", anche quando il potere e il gruppo sono i ... ... tra le varie, opere storiche di Carlo Maratti, Andrea Pozzo, GiovanniPiranesi, Umberto ... v iale di Tor di Quinto 110 Sport: Appia Run Domenica 16 aprilel' Appia Run alla 24ª ...C'è qualcosa che non. Facciamo un passo indietro. Nell'unico spazio fisico di Villa Aletti, ... Oscar Gutierréz González e don GianRizzi. P. González figura anche nell'équipe del Centro ...Perché non presidente Non è dato saperlo, ma probabilmente è una classica posa gruppettara alla Di, sempre un passo di lato rispetto al "potere", anche quando il potere e il gruppo sono i ... Di Battista torna con 'Schierarsi', nel programma no al Mes a stop ... Adnkronos Torna Dibba con le stesse ossessioni Quello di Alessandro Di Battista più che un eterno ritorno è un eterno ritornello. Perché la musica è sempre la stessa. Salvo qualche rara eccezione. I fatti: il Che Guevara di Roma Nord, dopo anni pa ... Alessandro Di Battista, ex M5s lancia l'associazione Schierarsi Non è proprio un ritorno alla politica, ma di certo torna a fare l’attivista Alessandro Di Battista che ha lanciato sui suoi canali social l’associazione Schierarsi, di cui è vicepresidente. «L’obiett ... Quello di Alessandro Di Battista più che un eterno ritorno è un eterno ritornello. Perché la musica è sempre la stessa. Salvo qualche rara eccezione. I fatti: il Che Guevara di Roma Nord, dopo anni pa ...Non è proprio un ritorno alla politica, ma di certo torna a fare l’attivista Alessandro Di Battista che ha lanciato sui suoi canali social l’associazione Schierarsi, di cui è vicepresidente. «L’obiett ...