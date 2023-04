“Devo dirti una cosa”. GF Vip 7, Signorini con Giulia Salemi a centro studio. E le confessa tutto (Di martedì 4 aprile 2023) Durante la finale del GF Vip 7, Alfonso Signorini si è rivolto direttamente verso Giulia Salemi e le ha detto una cosa importantissima. La giovane influencer è stata l’opinionista social dell’edizione appena conclusa, infatti dava conto di ciò che succedeva sui principali social network e ha quindi affiancato non solo il conduttore ma anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il pubblico ha ascoltato tutto con grande attenzione e resta sempre in piedi l’ipotesi più positiva per il suo futuro. A proposito di quanto successo al GF Vip 7, oltre alle dichiarazioni di Alfonso Signorini su Giulia Salemi di cui vi metteremo al corrente a breve, è stata Sonia Bruganelli a fare anche un annuncio prima della finale: Ultimo capitolo di un libro lungo, ma che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Durante la finale del GF Vip 7, Alfonsosi è rivolto direttamente versoe le ha detto unaimportantissima. La giovane influencer è stata l’opinionista social dell’edizione appena conclusa, infatti dava conto di ciò che succedeva sui principali social network e ha quindi affiancato non solo il conduttore ma anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il pubblico ha ascoltatocon grande attenzione e resta sempre in piedi l’ipotesi più positiva per il suo futuro. A proposito di quanto successo al GF Vip 7, oltre alle dichiarazioni di Alfonsosudi cui vi metteremo al corrente a breve, è stata Sonia Bruganelli a fare anche un annuncio prima della finale: Ultimo capitolo di un libro lungo, ma che ...

Luca Onestini non se lo aspettava da Alberto De Pisis: 'Non mi è piaciuto" Oriana Marzoli invece dopo aver appreso di dover sfidare il romano ha ammesso : 'Ho paura devo dirti la verità'. Il diretto interessato l'ha rassicurata: 'Nella mia testa è la vincitrice'. La ... I finalisti del Grande Fratello Vip vuotano il sacco: verità 'scomode' e difetti smascherati Successivamente è Giaele De Donà a dover parlare a Micol : Cosa dirti che non ti ho già detto Sei ... Ma se devo essere sincera c'è stata una settimana fa che per tre giorni non capivo cosa avessi ... Eurovision 2023: l'intervista 'esclusiva' a Marco Mengoni (grazie a ChatGPT) ... chi vedresti meglio al commento dell'Eurovision 2023 tra Malgioglio e Mara Maionchi Devo dire che ...Come mai hai deciso di non partecipare agli Eurovision Party previsti in diversi paesi Posso dirti ... Oriana Marzoli invece dopo aver appreso di dover sfidare il romano ha ammesso : 'Ho paurala verità'. Il diretto interessato l'ha rassicurata: 'Nella mia testa è la vincitrice'. La ...Successivamente è Giaele De Donà a dover parlare a Micol : Cosache non ti ho già detto Sei ... Ma seessere sincera c'è stata una settimana fa che per tre giorni non capivo cosa avessi ...... chi vedresti meglio al commento dell'Eurovision 2023 tra Malgioglio e Mara Maionchidire che ...Come mai hai deciso di non partecipare agli Eurovision Party previsti in diversi paesi Posso... "Vorrei dirti che" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia