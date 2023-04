Desideria Rayner chi è la moglie di Luigi Lo Cascio

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 4 aprile 2023), foto Cinema AmericaLoè uno degli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno del 4 aprile 2023. Sapete chi è la? In assenza di una pagina Wikipedia, ecco una sua biografia con carriera e vita privata.biografia: età, origini e lavoro, età 52 anni, è nata a Roma il 26 gennaio 1971. Ha origini italiane, non è un’attrice, ma è dello stesso ramo del marito, ossia una montatrice che lavora nel mondo del cinema e della televisione italiana.si laurea in filosofia presso la Sapienza di Roma. Inizia la carriera scrivendo per l’Espresso e poi successivamente su Rai News 24. Ha scritto il ...