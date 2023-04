Dentro il frutteto delle idee di Donald Glover

Leggi su gqitalia

(Di martedì 4 aprile 2023) «Tieni… questo è buono», valutamentre mi porge un avocado appena colto dall’albero. La voce è morbida, la barba grigia perfetta, alcune ciocche sfuggono da un logoro berretto “Hawaii” color navy che sembra sfidare la gravità rimanendo in equilibrio precario sulla sua testa durante la maggior parte della giornata.mi mostra la vasta proprietà acquistata a Ojai, in California, che sarà la sede di Gilga, la sua nuova società di produzione, nonché incubatore die biblioteca culturale. Nella Gilga Farm ci sono una distesa di alberi d’arancio, una vecchia chiesa pronta a ospitare sale di registrazione e performance dal vivo, alloggi destinati ai creativi, lucertole curiose, studi di montaggio, stanze per scrittori e sceneggiatori, un ristorante specializzato in sandwich artigianali e praticamente ...