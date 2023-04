Demolizione del viadotto di via dell’aeroporto: come cambia la viabilità dal 18 aprile (Di martedì 4 aprile 2023) Fiumicino – Nuovo viadotto dell’aeroporto, finalmente ci siamo. Anas ha comunicato ufficialmente la data in cui inizieranno i lavoro di Demolizione della struttura e la conseguente viabilità alternativa. “A partire dal 18 aprile prossimo avvierà i lavori propedeutici alla Demolizione e ricostruzione del viadotto dell’aeroporto lungo la statale 296 ‘della Scafa’”, si legge nella nota. viadotto dell’aeroporto e viadotto della Magliana, gli allarmi dimenticati I lavori, per un investimento pari a 40 milioni di euro, prevedono la Demolizione degli impalcati e pile degli esistenti viadotti in calcestruzzo e la successiva ricostruzione in sede, con strutture in acciaio. Al fine di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Fiumicino – Nuovo, finalmente ci siamo. Anas ha comunicato ufficialmente la data in cui inizieranno i lavoro didella struttura e la conseguentealternativa. “A partire dal 18prossimo avvierà i lavori propedeutici allae ricostruzione dellungo la statale 296 ‘della Scafa’”, si legge nella nota.della Magliana, gli allarmi dimenticati I lavori, per un investimento pari a 40 milioni di euro, prevedono ladegli impalcati e pile degli esistenti viadotti in calcestruzzo e la successiva ricostruzione in sede, con strutture in acciaio. Al fine di ...

