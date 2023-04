“Delirio dietro le quinte” Antonella e Micol | follia choc dopo la finale del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 aprile 2023)Fiordelisi eIncorvaia, la scopertaladel Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba sulle due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato Biagio D’Anelli, opinionista, esperto di gossip e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e della undicesima edizione del Grande Fratello. In un video pubblicato sui canali social, D’Anelli ha lanciato la bomba suFiordelisi eIncorvaia. Ma andiamo con ordine. Le due non hanno mai avuto un bel rapporto dentro la casa e su questo ha pesato la storia anni fa tra la sorella di Clizia Incorvaia e Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato dell’ex schermitrice. Lunedì 3 aprile si è svolta la finalissima del Grande Fratello Vip e ad aggiudicarsi la ...