Del Genio: “Tutta la pressione è sul Milan, il Napoli gioca per divertirsi” (Di martedì 4 aprile 2023) Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai prossimi impegni di Champions League tra Milan e Napoli Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 aprile 2023) Paolo Delha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai prossimi impegni di Champions League tra

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Ce gustas tu. Il cartoon finale di @makkox a #propagandalive - khamul2k12 : RT @johnscarpelli5: il 3 aprile di 55 anni fa, 241 persone tra cui un contrariato Rock Hudson uscivano da un cinema di New York senza aver… - FranceskoNew : RT @johnscarpelli5: il 3 aprile di 55 anni fa, 241 persone tra cui un contrariato Rock Hudson uscivano da un cinema di New York senza aver… - SirBurt3 : RT @johnscarpelli5: il 3 aprile di 55 anni fa, 241 persone tra cui un contrariato Rock Hudson uscivano da un cinema di New York senza aver… - Lucio_56 : RT @johnscarpelli5: il 3 aprile di 55 anni fa, 241 persone tra cui un contrariato Rock Hudson uscivano da un cinema di New York senza aver… -