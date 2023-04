Del Genio ‘punge’ gli Ultras: “È sempre stata la vostra regola” (Di martedì 4 aprile 2023) In questi giorni a Napoli è dilagata la polemica in seguito alla protesta degli Ultras, scoppiata in occasione dell’ultimo match allo stadio Diego Armando Maradona. Nel pomeriggio, il club azzurro ha ricordato le modalità per far accedere all’interno dell’impianto gli striscioni e le bandiere, ma la questione sembra essere destinata a prolungarsi per diverso tempo. Intanto, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso la sua opinione in merito nel corso della trasmissione “A tutto Napoli“, in onda su Tele A. “Non condivido una cosa”: l’analisi di Del Genio Di seguito, quanto evidenziato durante l’intervento di Del Genio nella trasmissione: Conosco da una vita anche alcuni Ultras, ma hanno sempre criticato gli altri perché non hanno mai accettato il non tifo nei 90 minuti, è ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 aprile 2023) In questi giorni a Napoli è dilagata la polemica in seguito alla protesta degli, scoppiata in occasione dell’ultimo match allo stadio Diego Armando Maradona. Nel pomeriggio, il club azzurro ha ricordato le modalità per far accedere all’interno dell’impianto gli striscioni e le bandiere, ma la questione sembra essere destinata a prolungarsi per diverso tempo. Intanto, il giornalista Paolo Delha espresso la sua opinione in merito nel corso della trasmissione “A tutto Napoli“, in onda su Tele A. “Non condivido una cosa”: l’analisi di DelDi seguito, quanto evidenziato durante l’intervento di Delnella trasmissione: Conosco da una vita anche alcuni, ma hannocriticato gli altri perché non hanno mai accettato il non tifo nei 90 minuti, è ...

