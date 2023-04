Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Deferimenti, patteggiamento e termini: le prossime tappe sul fronte manovra stipendi: Deferimenti, patteggiamento e… - Gazzetta_it : Deferimenti, patteggiamento e termini: le prossime tappe sul fronte manovra stipendi - GianfrancoTrov : @NinoPiccioli @JosephDifranc20 Ancora sono in tempo x patteggiamento non ce usciti deferimenti - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: Deferimenti #Juventus, l'ultimo nodo da sciogliere è quello sulla consapevolezza dei calciatori della mancata legittimità d… - giuseppeaufiero : @juvegreek @eddoardo68 @DiegoDeLucaTwit Credo che gli 'spifferi' sul patteggiamento riguardino l'inchiesta della Pr… -

Giustizia sportiva e ordinaria, inchiesta e inchiesta bis, primo secondo e forse anche terzo filone: con tutti i fronti aperti della Juventus, anche nelle stesse ore, è un esercizio di sopravvivenza ...Unè possibile solo se la gravità delle accuse non arriva ad un livello veramente ... non ci sono in vistao la chiusura delle indagini". CalcioNapoli24.it è stato ...Quasi certi i nuovidel club bianconero e dei dirigenti dimissionari o dimissionati ... Con una possibilità da non escludere: il. La Juve limiterebbe e non di poco i ...

Deferimenti, patteggiamento e termini: le prossime tappe sul fronte manovra stipendi La Gazzetta dello Sport

La Juventus sta attraversando uno dei momenti più difficili della storia, il giornalista della Gazzetta Piccioni, parla delle possibili conseguenze.Non solo la Juventus e i suoi ormai ex-vertici composti da Agnelli, Paratici, Arrivabene e Nedved fra gli altri. L'Inchiesta Prisma dal punto di vista della ormai cosiddetta "Manovra Stipendi" rischia ...