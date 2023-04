Decreto bollette: ecco tutte le novità che devi conoscere (Di martedì 4 aprile 2023) Si parla del nuovo Decreto bollette, approvato il 28 marzo. Cosa c’è da sapere in merito a questo argomento tanto discusso. Si tratta di un sostegno alle famiglie, notevolmente corposo, infatti si parla di un ammontare complessivo di risorse stanziate pari a 4,9 miliardi di euro. Una cifra sicuramente molto importante e impegnativa che il Governo mette in campo. Decreto bollette, le novita? che ci fanno felici?- Formatonews.itLe norme stabiliscono che per il secondo trimestre dell’anno 2023, ci sono delle importanti agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica concesse ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Oltre a questo anche la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 aprile 2023) Si parla del nuovo, approvato il 28 marzo. Cosa c’è da sapere in merito a questo argomento tanto discusso. Si tratta di un sostegno alle famiglie, notevolmente corposo, infatti si parla di un ammontare complessivo di risorse stanziate pari a 4,9 miliardi di euro. Una cifra sicuramente molto importante e impegnativa che il Governo mette in campo., le novita? che ci fanno felici?- Formatonews.itLe norme stabiliscono che per il secondo trimestre dell’anno 2023, ci sono delle importanti agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica concesse ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Oltre a questo anche la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??ANSA - Decreto Bollette, il governo reintroduce gli oneri sulla elettricità - iacopo_melio : Il decreto riguardante bollette, fisco e sanità ha subìto modifiche durante l'approvazione in Consiglio dei Ministr… - fattoquotidiano : Scudo per gli evasori nel dl bollette, il costituzionalista: “Non rispetta il criterio di omogeneità. L’abuso dei d… - Shamone87665062 : RT @EugenioCardi: Ma guarda, un bel condono per chi non versa L'IVA: 'tana libera tutti' per gli evasori, complimenti, bella roba davvero.… - 1395Hui : RT @francang1950: ll governo parla di un allineamento alla tregua fiscale, ma nel decreto Bollette allarga lo scudo su tre reati tributari… -