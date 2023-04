(Di martedì 4 aprile 2023) PONTEDERA (PISA) - Come da tradizione scattano nel mese di aprile iDays, un periodo di vantaggi esclusivi dedicati ai modelli della gamma. Un'occasione unica per realizzare il sogno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gibgenova : Debutta la nuova serie speciale Vespa Primavera. - Italpress : Debutta la nuova serie speciale Vespa Primavera Color Vibe - Mattiabuonocore : Su Rai Gulp la nuova serie Le Cronache di Nanaria debutta con 3.000 spettatori e lo 0%. - Logos_art11_21 : RT @sole24ore: ?? La casa di Sant’Agata svela l’erede della Aventador, che riprende il mito del dodici cilindri abbinandolo ai motori elettr… - sole24ore : ?? La casa di Sant’Agata svela l’erede della Aventador, che riprende il mito del dodici cilindri abbinandolo ai moto… -

LaVespa Primavera Color Vibe è disponibile nelle versioni 50, 125 e 150 cc - con l'indicazione della cilindrata che spicca in arancione sulle fiancate - a partire da 4.099 Euro.foto: ufficio ...Ogniopera è più vitale della precedente. Le sento così esplosive che mettono in pericolo la ... manifestazione in cui Baccinel 1948 e che, dieci anni dopo, nel 1958, in occasione della ...Nel piano la previsione di adeguare la capacità ricettiva e le attuali strutture allarealtà attraverso la realizzazione di circa cento spazi, moderni e funzionali per garantire il benessere ...

Lamborghini entra in una nuova era Debutta Revuelto, la supercar ibrida V12 Il Sole 24 ORE

rappresenta il nuovo atto della campagna di comunicazione “Live from PS5”, inaugurata lo scorso 30 gennaio con il rilascio di un video di lancio globale. Una campagna volta a celebrare, a poco più di ...Quest’anno debutta anche la serie speciale Color Vibe Come da tradizione ... Per l’occasione, Vespa ha anche presentato una nuova serie speciale, chiamata Vespa Primavera Color Vibe. SERIE SPECIALE ...