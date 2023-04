De Zerbi | 'Al Brighton sto bene In Italia è difficile lavorare'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : A De Zerbi hanno già fatto la formazione all’Inter. Come gioca, cosa preferisce, adesso gli trovano anche la casa a… - LeBombeDiVlad : ??? #Brighton, #DeZerbi parla del calcio italiano ?? Le sue parole #LBDV #LeBombeDiVlad #News - DIRETTADCM : #Brighton , la clausola di #DeZerbi simile a quella di #Potter ?? - sportface2016 : #Brighton, #DeZerbi: “In Italia ci sono 60 milioni di persone e sono tutti allenatori” - Pall_Gonfiato : Criscitiello punta il dito contro l'#Inter per #deZerbi: 'Sono troppo ottimisti' -

Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Mi ...Il tecnico del, Roberto De, ha parlato in conferenza stampa in vista del recupero di Premier League contro il Bournemouth. Ecco le sue parole in merito ai recenti esoneri delle big di Premier: 'Mi ...Un flop per Potter che intanto era stato brillantemente sostituito da Roberto Deal. Il tecnico italiano sta entusiasmando la Premier League con un gioco moderno e produttivo, che per ...

L’Inter a De Zerbi Difesa, mediana, attacco: ecco come cambierebbero le cose La Gazzetta dello Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, parlando in conferenza stampa introducendo il recupero di Premier League contro il Bournemouth e soffermandosi sulle differenze di pressione da lui ravvisate ...Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Mi dispiace, sono brutte notizie, ma diamo troppa importanza agli allenatori, sono i giocatori ad essere più ...