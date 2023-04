De Vrij | rinnovo da top ma rimane una riserva | il caso

(Di martedì 4 aprile 2023) Tra i vari contratti in scadenza in casa Inter c’è quello di Stefan De. L’olandese sarebbe vicino alnonostante il poco utilizzo. RINNOVI – Ildi Stefan Dedovrebbe arrivare entro fine stagione (vedi articolo). Il reparto difensivo dell’Inter sarà da rinnovare, è stato scelto però di contare ancora sull’olandese. Scelta particolare considerando il suo poco utilizzo in questa stagione. Francesco Acerbi ha impiegato infatti solo qualche mese a prendere il suo posto. Ciò che poi colpisce è l’ingaggio da top player, che dovrebbe avvicinarsi ai 4 milioni netti a stagione per due anni. Scelta che lascia quanto meno dei dubbi. MERCATO – Considerando l’addio certo di Milan Skriniar e supponendo anche quello di Danilo D’Ambrosio è chiaro che l’Inter dovrebbe prendere tre difensori. Anche perché va ...

Inter, De Vrij dice sì al rinnovo: ha fatto sapere alla dirigenza che vuole restare La Gazzetta dello Sport

