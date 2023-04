(Di martedì 4 aprile 2023) Valter Derivela che Victornon prenderà parte alla gara tra Lecce e Napoli L’assenza di Victorsi è fatta sentire e non poco contro il Milan. Il capocannoniere della Serie A, autore di una stagione scintillante con la maglia del Napoli, ha dovuto saltare la sfida contro i rossoneri a causa di un problema muscolare, una distrazione lieve nello specifico. Il calciatore oggi ha svolto terapie nel centro tecnico dicome comunicato dalla società azzurra attraverso il report odierno dall’infermeria del club. Venerdì gli azzurri saranno di scena a Lecce, all’Ettore Giardiniero – Via del Mare, per la prossima partita di campionato contro la squadra di Baroni che ieri ha perso di misura ad Empoli. Desentenzia che Victor...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : De Maggio: 'Osimhen ecco cosa mi arriva da Castel Volturno' #CalcioNapoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre - NapoliAddict : Osimhen ci sarà contro il Lecce? La sentenza di De Maggio #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaNapoli - 2pesi_2misure : Non succede, ma se succede... Cara @sscnapoli volevo farvi notare che ci sono ben 15 punti in palio dopo il 6 magg… - VinnieVegaPF : @orizzonte_oriz @gilardisil @OneFootball - 17 aprile: ci ridanno i 15 punti - 23 aprile: sbaragliamo 'o Napule allo… - ale5_maggio : RT @DanieleBibo: La questione #Osimhen è molto più grave e molto più chiara: ci sono testimoni, carte, ma #Chinè chiede ancora tempo. Vedre… -

...Lecce e non ottiene almeno due successi di fila in trasferta in Serie A dal periodo tra ile ...è il secondo miglior marcatore del torneo da inizio anno in trasferta (meglio di lui solo, ...Ciò significa chee compagni devono raccogliere almeno 15 punti nelle prossime dieci ... contro la Juventus il 23 aprile a Torino, contro la Salernitana il 29 aprile in casa oppure il 3...... sarebbe sbagliato, per il Napoli e soprattutto per il Milan, ridurre tutto all'assenza di. ... Come se fosse ildel 2022. La chiave per spiegare la sparizione del Napoli è sempre a ...

De Maggio: “Osimhen ecco cosa mi arriva da Castel Volturno” napolipiu.com

La sosta per le Nazionali ha fatto evidentemente male al Napoli e lo si è visto nella partita dominata dal Milan domenica sera. Spalletti ha onestamente parlato di… Leggi ...Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... "La città di Napoli offre una passione unica, Osimhen è un fuoriclasse e fa la differenza" ...