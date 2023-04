De Laurentiis: "Scontri? Serve la legge della Thatcher, abbiamo una rosa rinnovata, festa Scudetto.." (Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine del "Forum sugli stadi" organizzato al Coni, ecco le sue parole: La battuta d'arresto col Milan la preoccupa? "Assolutamente no. Nella vita come nel calcio si vince e si perde e si pareggia. Bisogna vedere alla fine i risultati finali". La Procura di Napoli che ha aperto un fascicolo sui fatti della Curva? "Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mutua in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di mortificare i veri tifosi e le famiglie con episodi che sono davanti agli occhi di tutti". Teme disordini per la festa Scudetto? "Mi auguro di no, anche ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato a margine del "Forum sugli stadi" organizzato al Coni, ecco le sue parole: La battuta d'arresto col Milan la preoccupa? "Assolutamente no. Nella vita come nel calcio si vince e si perde e si pareggia. Bisogna vedere alla fine i risultati finali". La Procura di Napoli che ha aperto un fascicolo sui fattiCurva? "Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende lae la si mutua in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di mortificare i veri tifosi e le famiglie con episodi che sono davanti agli occhi di tutti". Teme disordini per la? "Mi auguro di no, anche ...

