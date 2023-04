De Laurentiis: “Scontri al Maradona? Serve la legge della Thatcher” (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine del convegno “Verso lo stadio del futuro” organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo al Maradona con gli Scontri tra tifosi azzurri in curva. “Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”, ha sottolineato. Scudetto – “A forza di parlare di festa Scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo scudetto? I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi”. Lo ha detto Aurelio De, presidente del Napoli, a margine del convegno “Verso lo stadio del futuro” organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo alcon glitra tifosi azzurri in curva. “Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”, ha sottolineato. Scudetto – “A forza di parlare di festa Scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo scudetto? I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : Il presidente #DeLaurentiis non le manda a dire: il duro commento sugli scontri durante #NapoliMilan - tempoweb : #Napoli, scontro aperto tra Aurelio #DeLaurentiis e gli #ultras: “Legge Thatcher in Italia, sono delinquenti”… - ILOVEPACALCIO : Napoli, De Laurentiis: «Scontri in Curva B? Non sono veri tifosi ma delinquenti. Serve legge Thatcher in Italia» - sgrampignon7 : RT @CalcioFinanza: De Laurentiis: «Scontri in Curva? Serve legge Thatcher in Italia» - napolipiucom : Ultras Napoli: ricatto alla società azzurra per colpire De Laurentiis #DeLaurentiis #Milan #napoli #scontri #ultrà… -