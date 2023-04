De Laurentiis: «Quelli sono delinquenti, non veri tifosi» (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa nel corso di un incontro a cui ha partecipato nella sede del Coni. De Laurentiis ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan. «Preoccupato per la sconfitta col Milan? Assolutamente no. Nella vita come nel calcio si vince e si perde e si pareggia. Bisogna vedere alla fine i risultati finali». Sul fascicolo aperto dalla Procura di Napoli per quanto accaduto domenica sera in Curva, al Maradona, De Laurentiis ha dichiarato: «Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mutua in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Napoli Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa nel corso di un incontro a cui ha partecipato nella sede del Coni. Deha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan. «Preoccupato per la sconfitta col Milan? Assolutamente no. Nella vita come nel calcio si vince e si perde e si pareggia. Bisogna vedere alla fine i risultati finali». Sul fascicolo aperto dalla Procura di Napoli per quanto accaduto domenica sera in Curva, al Maradona, Deha dichiarato: «Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mutua in Italia, avremo sempre questi problemi.nonmaai quali si permette di andare allo stadio e ...

