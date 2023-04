De Laurentiis paga la dura condanna contro ogni forma di illegalità (Libero) (Di martedì 4 aprile 2023) Anche Libero torna sulla strana domenica napoletana, tra la sconfitta in campo e quella ben più pesante sugli spalti. Napoli è anche un cesto di emozioni ed emotività, un luogo magico e misterioso per cui la tremenda scoppola ha sollevato dubbi e paure sconosciute sino all’altra sera: trattasi di un singolare passaggio a vuoto? Di una serata storta post pausa per le nazionali? Di un comprensibile calo di concentrazione visto il grande vantaggio in classifica? Sul piano emotivo c’è da registrare anche uno strano nervosismo interno, e non ci riferiamo alla lite tra Spalletti e Maldini («Stavo parlando con l’arbitro quando si è intromesso. Ma sapete, lui è Paolo Maldini…», ha detto piccato il tecnico). Piuttosto ai folli scontri fra ultrà sugli spalti e alle continue contestazioni che tanti estremisti da stadio fanno nei confronti del presidente De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Anchetorna sulla strana domenica napoletana, tra la sconfitta in campo e quella ben più pesante sugli spalti. Napoli è anche un cesto di emozioni ed emotività, un luogo magico e misterioso per cui la tremenda scoppola ha sollevato dubbi e paure sconosciute sino all’altra sera: trattasi di un singolare passaggio a vuoto? Di una serata storta post pausa per le nazionali? Di un comprensibile calo di concentrazione visto il grande vantaggio in classifica? Sul piano emotivo c’è da registrare anche uno strano nervosismo interno, e non ci riferiamo alla lite tra Spalletti e Maldini («Stavo parlando con l’arbitro quando si è intromesso. Ma sapete, lui è Paolo Maldini…», ha detto piccato il tecnico). Piuttosto ai folli scontri fra ultrà sugli spalti e alle continue contestazioni che tanti estremisti da stadio fanno nei confronti del presidente De ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : De Laurentiis paga la dura condanna contro ogni forma di illegalità (Libero) Una serata tra i folli scontri fra ult… - sololaroma4 : CLAMOROSA DECISIONE DI DE LAURENTIIS: Napoli in ritiro per 15 gg di luglio con Lazio e Milan... Pero si paga alla romana che sia chiaro!!! - CharlotteHeyw : De Laurentiis paga “le colpe” di essere uno dei pochi, se non l’unico, che combatte la delinquenza, la sopraffazion… - nondumaturaest : @4LEX4ND4N0V1C sarà anche povero, ma paga il doppio degli stipendi di De Laurentiis per una squadra con 20 punti in… - cocacoli1990 : @angelo_forgione Ma abodi se lo ricorda che la de Laurentiis è indagato per falso in bilancio e che la società non… -