De Laurentiis: «non è che ci stiamo portando iella da soli parlando di scudetto?» (Di martedì 4 aprile 2023) Al Coni Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della festa scudetto e della scaramanzia. Disordini alla festa scudetto? «Mi auguro di no, anche perché la festa scudetto avverrà allo stadio e allo stadio non ci possono essere dei disordini. Abbiamo la fortuna di avere un signor Questore e un signor Prefetto e credo che tutte le precauzioni possibili verranno prese. Ma poi non è che ci stiamo portando iella da soli parlando di scudetto? Alla fine magari questo scudetto s’ammoscia. E poi bisogna vedere quando si vincerà. Se uno dovesse vincerlo prima, probabilmente anche la celebrazione arriverà man mano perché già i napoletani stanno festeggiando in tutta la città e io sono molto preoccupato essendo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Al Coni Aurelio Deha parlato anche della festae della scaramanzia. Disordini alla festa? «Mi auguro di no, anche perché la festaavverrà allo stadio e allo stadio non ci possono essere dei disordini. Abbiamo la fortuna di avere un signor Questore e un signor Prefetto e credo che tutte le precauzioni possibili verranno prese. Ma poi non è che cidadi? Alla fine magari questos’ammoscia. E poi bisogna vedere quando si vincerà. Se uno dovesse vincerlo prima, probabilmente anche la celebrazione arriverà man mano perché già i napoletani stanno festeggiando in tutta la città e io sono molto preoccupato essendo ...

